حصيلة الحماية المدنية لحرائق الغابات

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لحرائق الغاباتً.

ووفقًا لذات المصدر، ما زالت عمليات الإطفاء جارية لحرائق الأحراش والغابات في أربع ولايات.

ففي ولاية سطيف، تواصل الفرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق في أحراش وأراضي بمفترق الطرق بولاية سطيف.

أما في ولاية تيزي وزو، فلا تزال جهود مستمرة لإخماد حريق في غابة بقرية تيزي جامع، بلدية آسي يوسف، عين الحمام.

وتم إطفاء حريق محصول زراعي أمام الملعب البلدي ببلدية بني ولبان، في ولاية سكيكدة، كما تمت السيطرة على حريق محصول زراعي ببلدية تاملوكة، في ولاية قالمة.