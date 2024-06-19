قاعدة صحية للحفاظ على نظافة الفم

يعد تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا، مع استخدام غسول الفم والخيط بانتظام، أمرا ضروريا للحفاظ على نظافة الفم.



ومع ذلك، من السهل التغاضي عن أفضل الخطوات الصحية لحماية مينا الأسنان.



وبهذا الصدد، شاركت خبيرة النظافة المشهورة على "تيك توك"، Madame Sweat، (مدام سويت) أهم نصائحها لصحة الأسنان المثالية في مقطع فيديو حديث (القاعدة الذهبية).



ونصحت سويت قائلة: "يجب عليك الانتظار 30 دقيقة بعد العشاء لتنظيف أسنانك، لأنه أثناء تناول الطعام، يكون هناك الكثير من الحمض في الفم، وبالتالي تكون المينا لينة".



وتضيف: "لذلك، انتظر حتى تتصلب المينا مرة أخرى. ثم نظّف أسنانك".



كما حذرت من تناول أي وجبات خفيفة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، لأنها قد تؤدي إلى تليين المينا مرة أخرى.



وتعرف المينا بأنها الطبقة الخارجية الصلبة واللامعة والبيضاء للأسنان، والتي تغطي الأنسجة الأساسية. كما تعد أصلب مادة في جسم الإنسان، وأقوى من العظام، وتتكون بالكامل تقريبا من المعادن التي تمنح المينا قوتها حتى تتمكن من حماية الأسنان من التلف، وتساعد في الحفاظ على مظهرها مشرقا وأبيض وصحيا، وفقا لخبراء الصحة.



وعلى الرغم من صلابتها، تحتاج المينا إلى رعاية، لأنها تشكل طبقة رقيقة فقط على كل سن. وعندما تتآكل المينا، فإنها تعرّض الطبقات الداخلية للأطعمة والمشروبات التي تتناولها، ما يزيد من قابليتها للتسوس.