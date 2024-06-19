أمطار وموجة حر على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني لأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، باستمرار موجة الحر على عدة ولايات بشرق وجنوب الوطن .

وأوضح الديوان في نشرية خاصة، أن ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة بحيث ستصل درجات الحرارة الدنيا إلى 38 درجة وقد تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل طيلة نهار اليوم الأربعاء على ولايات برج باجي مختار، إن صالح، أدرار، تيميمون وتمنراست.

كما حذرت ذات المصالح من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، على ولايات سكيكدة، عنابة والطارف وذلك بداية من التاسعة صباحا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. ونبه ذات المصدر إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل. على ولايات النعامة، البيض، سعيدة، معسكر، تيارت، الجلفة، غليزان، الشلف. تيسمسيلت، المدية، عين الدفلى، تيبازة، باتنة، أم البواقي، تبسة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة.

وحذرت من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على ولايات الجلفة، الأغواط، غرداية، المنيعة، البيض، النعامة و بشار.