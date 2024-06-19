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مجتمع

المدية: إخماد حريق مصنع البلاستيك بالبرواقية

19 جوان 2024 ()

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تمكن فجر اليوم أعوان الحماية المدنية في حدود الساعة الرابعة 2024 من إخماد حريق نشب على مستوى وحدة التخزين لمصنع خاص بصناعة البوليستيران بقوالب مختلفة، بمنطقة النشاطات حي الشرفة بلدية ودائرة البرواقية.

وقد مكن التدخل السريع والفعال من السيطرة على الحريق في المستودع الأول وإخماده نهائيا ومنع انتشاره إلى باقي المصنع بدون تسجيل أية خسائر بشرية تذكر وحماية المستودع الثاني المجهز كخطوط إنتاج للتصنيع والجناح الإداري.

كما تمكنت ذات المصالح من إخماد الحريق نهائيا، حيث خلف إصابة شخص واحد من جنس ذكر يبلغ من العمر 48 سنة، تم إسعافه في عين المكان

وسخرت الحماية المدنية لهذا الحادث 09 شاحنات إطفاء و03 سيارات إسعاف.

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