إعفاء هؤلاء الشباب من الخدمة الوطنية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إعفاء المواطنين الشباب المولودين قبل تاريخ الأول جانفي 1995 من الخدمة الوطنية

وجاء في بيان الوزارة، أنه “طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 24-184 المؤرخ في 11 جوان 2024، والمتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية، المقررة من طرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تُعلِم وزارة الدفاع الوطني المواطنين الشباب المولودين قبل تاريخ أول جانفي سنة 1995 ولم يتم تجنيدهم بعد، بأنهم مدعوون للتقدم إلى هيئات الخدمة الوطنية التي يتبعونها، قصد إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه العملية، مرفقين بوثائق -نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، صورتان للهوية”.

وتحدد رزنامة مرور المواطنين المعنيين على مستوى هيئات الخدمة الوطنية، تبعا لشهر ميلادهم، كما يلي: