وفاة ثلاث حاجات من أدرار

توفيت مساء أمس الثلاثاء بالبقاع المقدسة، ثلاث حاجات من ولاية أدرار وذلك بعد أدائهن مناسك الحج.

ويتعلق الأمر بالمرحومة حفيدي الزهراء من بلدية أقبلي والمرحومة بن عثمان فتيحة من بلدية تمقطن الواقعتين في دائرة أولف، والمرحومة فاطمة بنت الحاج رمضان بن محمد عبد الوافي من بلدية زاوية كنتة.

للإشارة، لحد الآن لم تتوفر، أسباب وظروف وفاة الحاجات الجزائريات.

وقد كانت مصادر إعلامية عالمية، أفادت مساء الثلاثاء، بوفاة ما لا يقل عن 550 حاج خلال أداء فريضة الحج في مكة المكرمة، معظمهم لأسباب مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إن "جميعهم ماتوا بسبب الحرارة، مضيفة أن الحصيلة مصدرها مشرحة المستشفى في حي المعيصم بمكة.

ومن بين الدول التي أبلغت عن وفيات خلال موسم الحج لهذا العام، مصر، الاردن وتونس وإندونيسيا وإيران والسنغال.