تفاصيل جديدة بخصوص "عدل 3"

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق عن جديد عملية انطلاق التسجيلات الخاصة باقتناء السكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3".

وقال الوزير خلال تدشينه لمقر وكالة عدل الجديد اليوم الأربعاء، بالعاصمة، إنه تم تحيين المرسوم التنفيذي 105/01 المحدد لشروط وكيفيات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار، وسيصدر في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى زيادة عدد الأشطر إلى 5 عوض 4 أشطر، مع تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة حسب الحالة وذلك مراعاة لمستوى دخل المكتتبين وأزواجهم.

وكشف بلعريبي عن اعتماد إجراء الكفيل لتسهيل دفع مبالغ الأقساط المتبقية من ثمن المسكن المخصص للبيع بالإيجار، بالإضافة إلى إدراج المنصة الالكترونية كبوابة للتسجيل في عدل 3 وكذا تسيير ملف الاكتتاب إلى غاية تسليم المفاتيح.

وفي معرض كلمته، أكد وزير السكن، أن التسجيل في برنامج عدل 3 سيكون رقمي 100 بالمائة بالاعتماد على رقم التعريف الوطني وكذا رقم الضمان الاجتماعي. وأن "موعد إطلاق هذه الصيغة سيكون يوم 5 جويلية ابتداء من الساعة الخامسة مساء".