"مستغانم: الإطاحة بشبكة إجرامية تنظم رحلات "الحرقة

فككت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم شبكة وطنية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر تستقطب الضحايا وتقوم بالنصب عليهم، متكونة من شخصين تتراوح أعمارهما بين 38 و50 سنة. وهذا بعد تلقي شكوى من ضحيتين بخصوص تعرضهما للنصب مع سلبهما مبلغ مالي قدره 180 مليون سنتيم بعدما تم إيهامهما بنقلهما إلى الضفة الأخرى عبر البحر انطلاقا من أحد شواطئ مستغانم على متن قارب سريع.

وقد مكنت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.

وعن قضية الشروع في التدبير للخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر منفذ غير حدودي، تم تحرير ملف إجراء قضائي ضدهما وتقديمهما أمام نيابة محكمة مستغانم .