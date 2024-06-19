غليزان: 687 حالة سرقة للطاقة الكهربائية

أحصت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية غليزان أكثر من 687 حالة سرقة للطاقة الكهربائية خلال السنة المنصرمة وذلك بواسطة الربط غير الشرعي للطاقة والتوصيل المباشر للكهرباء دون المرور عبر العداد مما يؤثر بشكل مباشر على نوعية الخدمة المقدمة واستمراريتها بالإضافة إلى الخسائر التي تتكبدها المؤسسة الناجمة عن سرقة الطاقة الكهربائية وكذا المخاطر الناجمة عن مثل هذه السلوكيات التي قد تمس بسلامة وأمن الزبائن وممتلكاتهم من خلال العبث بالعدادات بغرض التحايل والقرصنة.

وتجدر الإشارة إلى أن المديرية أحصت 22 حالة سرقة للكهرباء أحيلت على الجهات القضائية بعد استنفاد كل الحلول الودية، كما تمت معالجة بقية حالات السرقة من خلال تسديد الزبون لفاتورة تقديرية لكمية الطاقة المستهلكة بطريقة غير شرعية تحددها الوكالة التجارية.

وعليه تعمل مصالح مديرية التوزيع لغليزان على صد هذه الظاهرة من خلال حملات التحسيس والتوعية التي تباشرها، وكذا تحسيس المواطنين من خلال فقرات عبر الإذاعة المحلية.