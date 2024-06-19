بيان هام لوزارة الدفاع

حددت وزارة الدفاع الوطني يوم 30 جوان المقبل تاريخ بداية تسجيلات المترشحات والمترشحين الناجحين في شهادة التعليم المتوسط والراغبين في الالتحاق بمدارس أشبال الأمة بعنوان السنة الدراسية 2024-2025.

تعلن وزارة الدفاع الوطني، عن فتح أبواب التسجيل في مدارس أشبال الأمة بهدف تكوين إطارات نخبة ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، حيث ستنطلق التسجيلات الأولية للمشاركة في مسابقة الدخول إلى مدارس أشبال الأمة

خلال الفترة الممتدة من 30 جوان إلى 11 جويلية 2024.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني عبر الموقع الرسمي لمدرسة أشبال الأمة التابع لها، بأن التسجيلات بالنسبة للسنة الأولى ثانوي مفتوحة للذكور والإناث، أين يتابع المترشحون والمترشحات المقبولون تعليم الطور الثانوي على مستوى مدارس أشبال الأمة.

شروط وكيفيات انتقاء شيبلات وأشبال الأمة للسنة الدراسية 2024-2025

الالتحاق بمدارس أشبال الأمة مفتوح لكل التلاميذ والتلميذات الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

الجنسية الجزائرية.

مولود (ة)2009 فما بعد.

متحصل على شهادة التعليم المتوسط بعنوان السنة الدراسية 2023-2024 بمعدل يساوي أو يفوق 20/12 وموجه (ة) إلى الشعبة "علوم وتكنولوجيا".

التمتع باللياقة البدنية والصحة الجيدة.

وفيما يخص مراحل التسجيل الأولي للمشاركة في المسابقة يكون حصريا على الموقع الإلكتروني لمدرسة أشبال الأمة، خلال الفترة الممتدة من 30 جوان إلى 11 جويلية 2024 عبر الرابط التالي: HTTP://PREINSCRIPTION.MDN.DZ/CADETS

كما ستتم عملية انتقاء المترشحين للمشاركة في المسابقة حسب ترتيب النتائج المتحصل عليها خلال السنة الدراسية وعدد المقاعد البيداغوجية المتاحة.

ولهذا يجب على المتسابقين المقبولين للمشاركة في المسابقة، سحب استدعاءاتهم عن طريق هذا الموقع الإلكتروني ما بين 25 -07-2024 و31-07- 2024.

وسيجري المترشحون امتحانات المسابقة للسنة الأولى ثانوي وهي كالتالي :

فحص طبي واختبار اللياقة البدنية، اختبارات كتابية في مواد الرياضيات، فيزياء-تكنولوجيا واللغة العربية.

وفي حال القبول يجب على المتسابقين والمتسابقات المقبولين للدخول إلى مدارس أشبال الأمة سحب استدعاءاتهم عن طريق هذا الموقع الإلكتروني ما بين25 -08-2024 و31- 08-2024.

حيث سيتم التجنيد عبر مدارس أشبال الأمة وهي كالتالي:

م أ أ بالبليدة: ثانوية

م أ أ بالمسيلة: ثانوية – متوسطة

م أ أ بوهران: ثانوية

م أ أ بتيارت: ثانوية – متوسطة

م أ أ ببشار: ثانوية – متوسطة

م أ أ بالأغواط: ثانوية

م أ أ بسطيف: ثانوية

م أ أ بباتنة: ثانوية

م أ أ ببجاية: ثانوية – متوسطة

م أ أ بتمنراست: ثانوية – متوسطة

preinscription.mdn.dz