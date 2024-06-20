مشاريع بقيمة 90 مليار لتحسين توزيع المياه بالمدية

أعلن والي الولاية عن إطلاق مشاريع ضخمة بقيمة 90 مليار سنتيم تهدف إلى تحسين شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب في المنطقة، تتضمن هذه المشاريع إنشاء مرافق جديدة بسعة إجمالية تصل إلى 19 ألف متر مكعب

وقد أشرف اليوم والي الولاية على انطلاق مشروع إعادة تأهيل خزان مائي بسعة 2000×2 متر مكعب في المنطقة الصناعية بالبرواقية ،والذي يهدف إلى تعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب في بلدية البرواقية التي استفادت من العديد كن المشاريع في قطاع الموارد المائية، ما عزز قدراتها على تخزين المياه، ومنها عشرة مناقب عشرة مناقب مائية بالإضافة إلى اعادة تأهيل محطة الضخ بمنطقة عين عمران ومشروعي خزان بسعة خمسة الاف وعشرة الاف متر مكعب وريط عدة فرق يشبكة مياه الشرب لبلديات البرواقية ،الربعية وانجاز ثلاثة ابار ببلدية اولاد ذايد، بالإضافة إلى مشاريع توسعة واعادة تتخيل شبكة مياه الشرب لبلديات الدائرة،دون نسيان مشروع الربط بنظام كدية اسردون وغريب انطلاقًا من محطة الضخ بأولاد ملال باتجاه خزانات الفرنان، مما سيساهم بشكل كبير في تحسين إمدادات المياه في المنطقة.

كما كشف الوالي ا عن استفادة ولاية المدية من مشروع تحلية مياه البحر انطلاقا من ولاية بومرداس في غضون السنة المقبلة.