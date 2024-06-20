حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس بسفيزف

تمكن أفراد الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسفيزف التابعة لمديرية الأمن الولائي لسيدي بلعباس من حجز ما يعادل 1025 قرصا مهلوسا نظير توقيف 03 أشخاص تورطوا في الحيازة على هذه المؤثرات العقلية لغرض ترويجها، من خلال عملية مكنت أيضا من ضبط مبالغ مالية فاقت 10 ملايين سنتيم اعتبرت من عائدات ترويج هذه السموم.

وكان أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية قد استغلوا قضية معلومات مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية بدائرة سفيزف، ليتم وضع خطة أمنية محكمة تم على اثر تنفيذها حجز 724 قرصا من نوع بريقابالين 300 ملغ و301 قرصا آخر من نوع إكستازي إضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة.

يذكر أن المشتبه فيهم مثلوا أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال جميع مراحل التحقيق تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف، قبل أن يتم إيداعهم الحبس.