سيدي بلعباس: تنصيب رتلين متنقلين لحماية الغابات من الحرائق

تم يوم الخميس على مستوى مقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس تنصيب الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع لولاية سيدي بلعباس وذلك بتحول تنفيذاً لتعليمات المديرية العامة للحماية المدنية.

وكان رئيس مصلحة الحماية العامة قد اشرف على تنصيب الرتل الرئيسي المتنقل صوب وحدة الحماية المدنية بدائرة تلاغ وهو المشكل من تعداد بشري فواكه 50 عنصرا من مختلف الرعب إضافة إلى عتاد سيارة متضمن على 10 شاحنات إطفاء بمختلف الأحجام، فيما تشكل الرتل الثانوي الذي سيحط الرحال بمنطقة عين البرد شمالا من 06 شاحنات إطفاء خفيفة و 12عونا بمختلف الرتب.

يذكر أن الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية سيستقرّ بالوحدات المذكورة في مهمة حماية الغابات على مستوى كامل تراب الولاية من حرائق محتملة طيلة فصل الصيف، في انتظار تنصيب الرتل الجهوي المتنقل خلال الأيام القليلة المقبلة.