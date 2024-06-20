عملية سطو هوليوودية بالجلفة

تعرض تاجر في الأربعينيات من عمره للاعتداء والسرقة في بلدية القرنيني بالولاية المنتدبة عين وسارة في الجلفة، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم أمس.

أفادت مصادر محلية أن عصابة مجهولة قامت باقتحام منزل التاجر في حدود الساعة الثانية صباحًا والذي كان بمفرده في المنزل نظرًا لغياب أفراد عائلته، حيث اعتدوا على الضحية بعنف شديد، مطالبين إياه بالكشف عن مكان الأموال. لم يكتفوا بذلك، بل قاموا أيضًا بضربه وكسر ساقه ورش مادة غير معروفة على عينيه.

وبعد عملية تفتيش دقيقة، تمكن أفراد العصابة من العثور على مبلغ مالي يقدر بـ391 مليون سنتيم كان مخبأً في المنزل، ولاذوا بالفرار بعد الاستيلاء عليه. تم نقل الضحية إلى مستشفى عين وسارة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من جانبها، فتحت مصالح الدرك ببلدية القرنيني تحقيقًا شاملاً في ملابسات الحادثة. أثارت هذه الجريمة حالة من الهلع والقلق بين سكان المنطقة، الذين دعوا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان سلامتهم وحماية ممتلكاتهم من مثل هذه الجرائم. التحقيقات مستمرة للكشف عن جميع التفاصيل والقبض على مرتكبي الجريمة.