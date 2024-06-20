الإذاعة الجزائرية تطلق مبادرة "الغابة تستغيث"

أطلقت الإذاعة الجزائرية، من خلال القناة الثانية الناطقة بالأمازيغية، أمس، الطبعة الرابعة من مبادرتها ذات البعد المواطني والموسومة بـ"الغابة تستغيث"، والتي تهدف للتوعية والتحسيس بأهمية محاربة حرائق الغابات والحفاظ على الثروة الغابية، ومن خلالها على البيئة بصفة عامة.

وأكدت الإذاعة الوطنية، في بيان لها، أنه "بعد الطبعة الأولى بتكجدة بأعالي جرجرة، والثانية بهضبة لالة ستي بتلمسان، ثم الثالثة بمرتفعات سرايدي بعنابة، سيتم تفعيل برنامج هذه الطبعة الرابعة بولاية بجاية المعروفة بمساحاتها الغابية الشاسعة، على غرار غابة أكفادو التي تعتبر رئة المنطقة من الناحية الإيكولوجية، ولها رمزية تاريخية كبيرة باعتبارها كانت معقلا لقيادة الولاية الثالثة التاريخية إبان الثورة التحريرية المجيدة".

وستكون الانطلاقة الرسمية لهذه المبادرة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتربوية من الحظيرة الوطنية لڤورايا، من خلال تنظيم فضاءات إذاعية مباشرة ومتنوعة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الظهر.

ولضمان نجاح هذه المبادرة، عملت القناة الثانية، وفق البيان، على إشراك عدد كبير من الهيئات الرسمية ومختلف فعاليات المجتمع، إلى جانب المواطنين، في مختلف الفضاءات الإذاعية المبرمجة، إيمانا منها بأن نجاح مثل هذه المبادرات مرهون بتوسيع دائرة مشاركة الفاعلين في قضايا البيئة عموما، ومنهم خبراء وباحثون جامعيون من الحاملين لمشاريع علمية مرتبطة بحماية الغابات والبيئة بشكل عام، كما تسجل مشاركة متميزة للكشافة الإسلامية الجزائرية ببعض العروض، وبتنظيم مسابقة للأطفال خاصة برسومات متعلقة بالبيئة.

وسيكون هذا الموعد مناسبة لاكتشاف المنتوجات التي تميز ولاية بجاية من الناحية الفلاحية، إضافة إلى الحرف التقليدية.