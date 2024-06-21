12 طائرة من طراز AT 802 لمكافحة حرائق الغابات

أعلنت شركة طاسيلي للعمل الجوي عن وصول سرب الطائرات من نوع AT 802 المكافحة للحرائق، استعدادا لموسم الصيف، واحتمالية تسجيل حرائق على مستوى الكتل الغابية.

وقد وفّرت الشركة هذه السنة، 12 طائرة من ذات الطراز، تم اقتناء 5 منها، واستئجار 7 طائرات أخرى، على أن توزّع على 3 مطارات عبر الوطن، بحيث تم وضع 4 طائرات بمطار عنابة، 4 طائرات بمطار بجاية، و4 طائرات بمطار صيادة مستغانم، الأخير الذي شهد هذا الأسبوع، دخول قاعدة عمليات طاسيلي للعمل الجوّي حيز الخدمة، هذا في إطار حملة مكافحة حرائق الغابات عن طريق الجو لسنة 2024.

وقد برمجت الشركة تكوين خاص للطيارين لقيادة هذا النوع من الطائرات بدولة جنوب إفريقيا، حيث يدوم التكوين لأكثر من سنتين، بالإضافة إلى تجنيد فريق صيانة خاص لهذه الطائرات.

وتعتبر طائرات AT802 الأكثر مبيعا في العالم لمكافحة الحرائق ولها دور آخر يتمثل في رش المحاصيل الزراعية.

هذا وقد بدأت فرق طاسيلي للعمل الجوّي، مطلع جوان الجاري، في الانتشار عبر قواعد التدخل الجوي، إيذانا ببدء حملة مكافحة حرائق الغابات لهذا الموسم، بالتزامن مع تفعيل المخطط الوطني للوقاية لرصد حرائق الغابات ومكافحتها.