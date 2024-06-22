أمطار ورياح قوية تجتاح 14 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على عدد من ولايات الوطن.

في تنبيه لذات المصالح، أفاد بإن أمطارا غزيرة معتبرة تتعدى 20 ملم محليا، على ولايات أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة، وذلك بداية من الساعة 15:00 لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

كما أشارت الأرصاد الجوية إلى هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال، تصل سرعتها او تتعدى 60 كلم\سا، على ولايات: الوادي، تقرت، غرداية، المنيعة، ورقلة، جانت، تمنراست، برج باجي مختار وعين قزام، وذلك ابتداء من الساعة 18:00 لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.