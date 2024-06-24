قوات الاحتلال تعتدي على مؤذن مسنّ ومريض بالضفة

اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني على مسنّ فلسطيني أثناء مداهمة منزله في الضفة الغربية، مساء الجمعة الفائتة.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل، لحظة اعتداء جنود الاحتلال على المسن الفلسطيني نوح الحروب بعد اقتحام منزله في بلدة دير سامت في مدينة دورا جنوب الخليل.



ورغم مناشدة المسنّ الفلسطيني لجنود الاحتلال بأن يكفوا عن الاعتداء عليه، فإن الجنود استمروا في الاعتداء عليه وكان النصف العلوي من جسده عاريا. واستغاث الرجل قائلا “أنا مريض بقدرش (لا أقدر) أمشي.. حرام عليكم أنا مريض”.



ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، عن عائلة الحروب، قولهم إن جنود الاحتلال انهالوا عليه بالضرب رغم كبر سنّه وإعلامهم بأنه مريض. موضحة أن الاعتداء جاء لمنع الشيخ الحروب من رفع الأذان في مسجد خلة طه بزعم أنه يزعج المستوطنين.



كما قطع جنود الاحتلال الصهيوني أسلاك الكهرباء ومكبرات الصوت بالمسجد في خلة طه وحطموا بعض مرافقه. ونُقل الشيخ نوح الحروب إلى المستشفى للعلاج من آثار الضرب التي ظهرت واضحة على جسده.



وبالتزامن مع حربه على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، صعد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ مما خلّف 549 شهيدا وحوالي 5200 جريح، وفق جهات رسمية فلسطينية.



