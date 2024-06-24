حملاوي تشرف على إطلاق قافلة مساعدات ببني عباس

أشرفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، خلال الزيارة التي تقوم بها إلى الولاية الجديدة بني عباس بمعية والي الولاية جمال الدين حصحاص على إعطاء إشارة انطلاق قافلة تضامنية تضم 1000 طرد غذائي، مواد طبية وشبه طبية وألبسة مخصصة للمعوزين في المناطق النائية، كما حضرت عملية تجهيز قاعة علاج البياضة ببلدية الوطاء، وقاعة علاج أخرى بقرية "بنت الشرك" ببلدية القصابي إلى جانب تقديم مساعدات لزاوية الطريقة الموسوية بقصر كرزاز، بالإضافة إلى مساعدات أخرى وسيارة إسعاف للمدرسة القرآنية "الشيخ أحمد بن عيسى".