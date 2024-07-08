حادث البيض الأليم.. سائق الجرار في الحبس المؤقت

أعلنت نيابة الجمهورية، اليوم الإثنين، إيداع سائق جرار الحبس المؤقت بعدما تسبب في حادث أليم أودى بحياة 4 أشخاص في ولاية البيض.

وجاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب الرأي العام أنه بتاريخ 2024/07/03 وفي حدود الساعة التاسعة ليلا وقع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 106 الرابط بين بلديتي بوقطب والكاف الأحمر بين جرار طريقي وسيارة، أسفر الحادث عن وفاة 04 أشخاص من ولاية البيض، وعليه أمرت النيابة بفتح تحقيق ابتدائي".

وأضاف ذات البيان: "بتاريخ اليوم 2024/07/08 تم تقديم سائق الجرار أمام النيابة ومتابعته بموجب إجراءات المثول الفوري من أجل جنحة القتل الخطأ، ومخالفات التجاوز على الخط المتواصل وتجاوز السرعة القانونية المحددة بإشارة. أمرت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 2024/07/17 مع وضع المتهم رهن الحبس المؤقت".