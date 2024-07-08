آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

البويرة: غلق مؤقت للطريق الوطني رقم 33

9 جولية 2024 ()

38serv

+ -

أعلمت مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة، عبر بيان لها، مستعملي الطريق الوطني رقم 33 المؤدي إلى منطقة تيكجدة أنه سيتم غلقه مؤقتا بسبب أشغال معالجة انزلاق التربة في النقطة الكيلومترية 33+000.

وحسب البيان فإن "عملية الغلق تبدأ من يوم الإثنين 08 جويلية 2024 إلى غاية يوم السبت 19 أكتوبر 2024".

وأضاف البيان أنه "سيتم تحويل حركة السير في الاتجاهين عبر الطريق الوطني رقم 33AT (المسار القديم)".

واعتذرت مديرية الأشغال العمومية عن الإزعاج الناتج عن غلق الطريق بسبب الأشغال التي تعتبر ضرورية لحماية الطريق ومستعمليه من خطر انهيار التربة.

وللإشارة فإن الطريق الوطني يربط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو عبر منطقة تكجدة.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أغلى لاعب في تاريخ اتحاد العاصمة

    17761 قراءة
  • 3

    بريد الجزائر يوفر خدمة جديدة

    15433 قراءة
  • 4

    "هيونداي" تعرض مشروع مصنعها في الجزائر

    9161 قراءة
  • 5

    الميركاتو يلتهب.. عمارة: إلى أين نحن ذاهبون؟

    7953 قراءة