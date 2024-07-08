البويرة: غلق مؤقت للطريق الوطني رقم 33

أعلمت مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة، عبر بيان لها، مستعملي الطريق الوطني رقم 33 المؤدي إلى منطقة تيكجدة أنه سيتم غلقه مؤقتا بسبب أشغال معالجة انزلاق التربة في النقطة الكيلومترية 33+000.

وحسب البيان فإن "عملية الغلق تبدأ من يوم الإثنين 08 جويلية 2024 إلى غاية يوم السبت 19 أكتوبر 2024".

وأضاف البيان أنه "سيتم تحويل حركة السير في الاتجاهين عبر الطريق الوطني رقم 33AT (المسار القديم)".

واعتذرت مديرية الأشغال العمومية عن الإزعاج الناتج عن غلق الطريق بسبب الأشغال التي تعتبر ضرورية لحماية الطريق ومستعمليه من خطر انهيار التربة.

وللإشارة فإن الطريق الوطني يربط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو عبر منطقة تكجدة.