أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعميم إصدار رخص السياقة البيومترية عبر كامل بلديات الوطن.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء: "تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم المواطنات والمواطنين بشروعها منذ تاريخ الخامس من شهر جويلية الجاري، في المرحلة الأخيرة لتعميم إصدار رخص السياقة البيومترية، عبر كامل بلديات الوطن، وذلك بعد أن كانت مقتصرة على البلديات مقرات الولايات منذ سنة 2019، ثم البلديات مقرات الدوائر منذ شهر ديسمبر 2023".

واضافت الوزارة، في بيانها، أن "جميع بلديات الوطن تتكفل بإصدار رخص السياقة البيومترية وفق الشروط القانونية السارية، سواء تعلق الأمر بالطالبين الجدد للرخصة، أو بطلبات تجديد رخص السياقة الكلاسيكية المنتهية الصلاحية، وكذلك ما ارتبط بإدراج أصناف جديدة على رخصة السياقة. فيما تبقى رخص السياقة الكلاسيكية سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها".

وكشفت الوزارة أنه تم إصدار ما يفوق أربع ملايين ونصف (4.545.000) رخصة سياقة بيومترية.