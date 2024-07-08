جرحى في انفجار خزان وقود بمستغانم

أصيب 4 أشخاص بحروق وجروح متفاوتة في حادث انفجار صهريج للغاز الطبيعي بمحطة الوقود ببلدية ماسرى بولاية مستغانم مما استلزم تحويل أحدهم مباشرة إلى غرفة إجراء العمليات بمصلحة الاستعجالات الطبية التابعة للمستشفى ابن سينا ماسرى.

وتسبب الانفجار الذي وقع في حدود 12 من صباح اليوم في حدوث تصدعات بجدران الطابق الأرضي للمنزل الملاصق للمحطة إضافة إلى أضرار في السيارة التي كانت مركونة في المرآب كما تسبب الانفجار في تضرر نوافذ العمارات القريبة من المحطة هذا، ولا تزال التحقيقات الأمنية متواصلة، لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث.