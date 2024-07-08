آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

جرحى في انفجار خزان وقود بمستغانم

9 جولية 2024 ()
+ -

أصيب 4 أشخاص بحروق وجروح متفاوتة في حادث انفجار صهريج للغاز الطبيعي بمحطة الوقود ببلدية ماسرى بولاية مستغانم مما استلزم تحويل أحدهم مباشرة إلى غرفة إجراء العمليات بمصلحة الاستعجالات الطبية التابعة للمستشفى ابن سينا ماسرى.

وتسبب الانفجار الذي وقع في حدود 12 من صباح اليوم في حدوث  تصدعات بجدران الطابق الأرضي للمنزل الملاصق للمحطة إضافة إلى أضرار في السيارة التي كانت مركونة في المرآب كما تسبب الانفجار في تضرر نوافذ العمارات القريبة من المحطة هذا، ولا تزال التحقيقات الأمنية متواصلة، لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أغلى لاعب في تاريخ اتحاد العاصمة

    17765 قراءة
  • 3

    بريد الجزائر يوفر خدمة جديدة

    15436 قراءة
  • 4

    "هيونداي" تعرض مشروع مصنعها في الجزائر

    9164 قراءة
  • 5

    الميركاتو يلتهب.. عمارة: إلى أين نحن ذاهبون؟

    7956 قراءة