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مجتمع

أمن العاصمة: حجز قرابة 15 كلغ من الكيف المعالج

9 جولية 2024 ()

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تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشخصين، وتم حجز قرابة 15  كلغ من المخدرات (كيف معالج) .

قضية الحال جاءت بعد استغلال معلومات، مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات على مستوى عدة أحياء بالعاصمة، عليه باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هذه المعلومات، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهما.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم تنفيذ عملية شرطية لهذه البؤر السوداء مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهما، حيث أفضت إلى توقيفهما مع ضبط وحجز 14 كلغ و900 غ من المخدرات الكيف المعالج ومركبة سياحية تستعمل في نقل السموم.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية حيازة وبيع ووضع للبيع وشراء قصد البيع والتخزين ونقل المخدرات بطرق غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود.

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