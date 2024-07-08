فتح مصالح جديدة بمستشفى ببني مسوس

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، على افتتاح مصالح ووحدات صحية جديدة بالمركز الاستشفائي الجامعي "اسعد حساني" ببني مسوس.

وجاء في بيان للوزارة عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه "في إطار برنامج التكفل بالمريض le PAM المتبع من طرف وزارة الصحة، الرامي إلى تعزيز وتحسين الخدمة بالمؤسسات الصحيّة من خلال فتح مصالح ووحدات صحية جديدة لتحقيق الأهداف التي تم اعتمادها من طرف الوزارة، أشرف وزير الصحة اليوم الثلاثاء 09 جويلية 2024، على افتتاح مصالح ووحدات جديدة بالمركز الاستشفائي الجامعي "اسعد حساني" ببني مسوس حيث تتمثل هذه الوحدات في مصلحة الجراحة العامة (غرف العمليات)، مصلحة المناعة الطبية (السرطان والتشوهات الخلقية -منصة جينوم المناعة)، مصلحة الأمراض التنفسية (وحدات الأورام، وحدة التأهيل التنفسي) بالإضافة إلى مشروع إنجاز مصلحة طب الأورام.