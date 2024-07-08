السكك الحديدية تعلن عن تخفيضات على البطاقة الخضراء

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن تخفيضات هامة توفرها البطاقة الخضراء للزبائن.

وأوضح بيان الشركة عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن هذه البطاقة الخضراء التي تمنح على مستوى المحطة، تسمح لصاحبها الاستفادة من تخفيضات تتمثل في: 30 بالمائة للبطاقة الخضراء الأسبوعية، و40 بالمائة للبطاقة الخضراء الشهرية، الفصلية (03 أشهر)، السداسية (06 أشهر) والسنوية.

وأضاف البيان، أن البطاقات الخضراء صالحة على متن القطارات المكهربة، عبر شبكة ضواحي مدينة الجزائر العاصمة. وتعطي الحق في حرية التنقل عبر المسارات المشار إليها، ويمكن دفع مستحقات البطاقات الخضراء السنوية عبر 3 أقساط متتالية، حيث أن ثمن البطاقة متغير حسب مسافة الرحلة.

والبطاقة الخضراء تمكنكم من الصعود مباشرة إلى القطار، وتفادي طابور شراء التذاكر، ويتمثل ملف البطاقة في صورة شمسية، ونسخة من بطاقة التعريف، حسب المصدر.