حصيلة الجيش خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 09 جويلية 2024، في كامل التراب الوطني.

ووفق بيان للوزارة، فإنه إثر عملية بحث وتمشيط بخنشلة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابيين (02) كان بحوزتهما مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (07) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، مع ضبط مسدس (01) رشاش MAT-49 وقذيفتي (02) هاون ببرج باجي مختار.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (63) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (17) قنطارا و(66) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، ضبط (45,5) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(941112) قرص مهلوس"، يضيف البيان

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح "(150) شخصا، وضبطت (37) مركبة و(185) مولدا كهربائيا و(71) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

وتم توقيف "(26) شخصا آخر وضبط مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف و(09) بنادق صيد و(05) مسدسات آلية و(41211) لترا من الوقود و(118) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(224,5) قنطارا من مادة التبغ"، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما تمكن حراس السواحل من "إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (187) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، توقيف (392) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني."