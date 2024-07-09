الرئيس تبون في تيزي وزو (فيديو)

يقوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيزي وزو، حسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري.

ووفق التلفزيون العمومي، فإن زيارة الرئيس تبون لتيزي وزو، تأتي "لاستكمال مسار البناء والتشييد".

التفاصيل:

* خص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها اليوم الأربعاء لولاية تيزي وزو، باستقبال شعبي حاشد من قبل أعيان ومواطني الولاية.

وقد شهدت الشوارع الرئيسية بوسط مدينة تيزي وزو توافدا لجموع كبيرة من المواطنين رافعين الرايات الوطنية وحاملين لافتات دونت عليها شعارات ترحب برئيس الجمهورية وتشيد بالأهمية التي يوليها للتنمية بهذه الولاية.

*رئيس الجمهورية ينزلُ إلى أرضيةِ ميدانِ ملعبِ المُجاهد حسين آيت أحمد ويصافح قدماء لاعبي شبيبة القبائل

* الرئيس تبون استمع لعرض مفصل حول ملعب المجاهد حسين آيت أحمد الذي يتسع لـ 50 ألف متفرج

* رئيس الجمهورية استمع إلى عرض مفصل حول مؤشرات التنمية بولاية تيزي وزو من سنة 2020 إلى 2024 قدمه والي الولاية

* براعم تيزي وزو ترحب بالرئيس تبون بطريقتهم الخاصة.

*الرئيس تبون يدشن بالمدخل الغربي لولاية تيزي وزو ملعب المجاهد حسين آيت أحمد.

فيما يستمع رئيس الجمهورية إلى عرض شامل حول المشاريع التنموية الكبرى في ولاية تيزي وزو.

*لحـظـة وصــول السيّــد رئيـس الجمهــورية إلى ولاية تيــزي وزو