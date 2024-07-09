الوفد الجزائري يثمن التقدم المحرز لـ "الويبو"

ثمن الوفد الجزائري باسم المجموعة العربية، التقدم المحرز من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال الفترة الماضية، وكذلك بالتطور الإيجابي المحقق فيما يخص أجندة وضع المعايير بـ "الويبو".

وجاء في بيان الوفد الجزائري، خلال افتتاح أشغال الدورة الـ 65 لجمعيات الدول الأعضاء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، أن المجموعة العربية تؤكد على الدور الهام الذي تلعبه "الويبو" في خلق بيئة مواتية للابتكار وابداع، وريادة الأعمال، مع التركيز بشكل خاص على المرأة، والشباب، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تقدر المجموعة انخراط "الويبو" الإيجابي في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتشجع المجموعة العربية المنظمة على الاستمرار في دعم تنفيذ أجندة التنمية على نحو فعال من خلال الدمج التدريجي لتوصياتها، ضمن مختلف برامج المنظمة، وإعطاء الأولوية لمشاريع دعم بناء القدرات، حيث تولي أهمية خاصة لتعزيز استخدام اللغة العربية داخل "الويبو"، وكذا إتاحة المنشورات، والدراسات والمواد الإعلامية باللغة العربية، حسب البيان.

وأضاف، أن المجموعة تشدد على أهمية مراعاة توازن الموارد البشرية داخل أمانة "الويبو" تماشيا مع احتياجات المنظمة، ومبادئ التمثيل الجغرافي العام.

وعرجت المجموعة العربية على القضية الفلسطينية، بلفت عناية جمعية الدول الأعضاء لـ "الويبو" إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء "الصهيوني" المستمر، بما في ذلك ما طال التراث المادي وغير المادي من تدمير، وكذا الاستيلاء غير المشروع على مقدراته من طرف الاحتلال.