قال ترامب، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، إن المهلة التي طلبتها الرياض للكشف عن جميع ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ، ومدتها شهر “طويلة جدا”.

وأردف: “لايوجد سبب لذلك”، حسبما نقلت عنه شبكة “سي إن إن” الأمريكية. وأوضح ترامب أنه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول خاشقجي. وقال “لقد تحدثت مع ولي العهد.. لدينا أناس في السعودية، ونخبة من ضباط الاستخبارات في تركيا، سنرى ما لدينا، وسأطلع على الأمر إما الليلة أو غدا”.وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين في البيت الأبيض "أنا غير راض بما سمعت.. لا أريد أن أخسر كل هذا الاستثمار الذي حدث في بلادنا".