توفي أمس الجمعة رجل الأعمال الأمريكي ماريو سيغيل والذي سميت لعبة "سوبر ماريو" الشهيرة على اسمه، عن عمر يناهز 84 عاماً.

واستلهمت شركة "نينتيندو" اسم ماريو من رجل الأعمال الأمريكي، بعد أن أجر للشركة مخزنا في الثمانينيات.

وقال سيغيل في مقابلات سابقة، إن مطور شركة نينتيندو في الثمانينيات، مينورو أراكاوا، أخبره أنه اختار اسم ماريو للشخصية الرئيسية في لعبة "سوبر ماريو"، التي لاقت بعدها نجاحاً كبيراً حول العالم.

وعلق ماريو على ذلك في صحيفة "سياتل تايمز" عام 1993 ساخراً: "لا زلت أنتظر عوائد حقوق الملكية الفكرية".