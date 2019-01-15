اكتشف علماء من جامعة "بازل" السويسرية مادة تكبح تشكل وانتشار النقائل أو البؤر الثانوية للأورام الخبيثة التي تظهر في المرحلة النهائية للسرطان.

وأوضح العلماء أن النقائل مسؤولة عن 90% من حالات وفاة مرضى السرطان . وتعبر النقائل عن طريق تيار الدم في أنسجة جديدة بعيدا عن الورم الأساسي، وتلتصق هذه الخلايا مع بعضها مكونة مجموعات عناقيد تسبب انبثاث المرض.

واكتشف العلماء أن الدور الرئيسي في تكوين هذه المجموعات يعود لآلية السيطرة الجينية التي تجعل الخلايا السرطانية المنفصلة شبيهة بالخلايا الجذعية، مما يساعدها في الالتصاق بالأنسجة والانقسام، وقد ثبت أن تدمير هذه العناقيد إلى خلايا منفردة يكبح الآلية المذكورة.

واختبر الباحثون 2486 مستحضرا طبيا معتمدا من قبل إدارة الغذاء والدواء (أف دي أ) واكتشفوا أن المادة المثبطة (نا-كا-أتباز) حللت عناقيد الخلايا المنفصلة.