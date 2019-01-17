أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، اليوم الخميس بولاية عين تموشنت، أن "مشروع توسيع أنبوب الغاز إنطلاقا من العريشة إلى بني صاف يكتسي أهمية بالغة و سيسمح بالرفع من قدرات تصدير الغاز".



و أبرز قيطوني لدى زيارته لمحطة ضغط الغاز ماد غاز الواقعة بمنطقة سيدي جلول ببلدية سيدي الصافي أن "مشروع توسيع أنبوب الغاز 48 بوصة الجاري تجسيده بين العريشة (ولاية النعامة) و بني صاف(ولاية عين تموشنت) يكتسي أهمية بالغة حيث يتم إنجازه على طول 197 كيلومتر بطريقة جيدة تضمن أكثر مرونة عبر أنبوبي الغاز الذين يتم ربطهما و سيسمح بالرفع من قدرات التصدير الغازي ".



و أكد وزير الطاقة على مردودية هذا المشروع الذي يجب "تسليمه في الآجال المحددة له لما يكتسيه من أهمية بالغة لبلادنا حيث يضمن أكثر مرونة للأنبوب الغازي سواءا بالنسبة للعابر للمغرب أو للعابر للبحر بإتجاه إسبانيا و أيضا يسمح بالرفع من قدرات التصدير في مجال الغاز".



و يعرف المشروع الذي تعمل على إنجازه مؤسستين وطنيتين كوسيدار و أيضا المؤسسة الوطنية لمد القنوات نسبة تقدم في حدود 6 بالمائة و مرتقب أن يتم إستلايمه قبل نهاية شهر سبتمبر 2020 حسب الشروحات المقدمة لممثل الحكومة.



هذا و قد بلغ حجم صادرات الغاز عبر محطة ضغط الغاز ماد-غاز بإتجاه إسبانيا 7,3 مليار متر مكعب خلال السنة المنصرمة من خلال أنبوب بحري يربط مدينة بني صاف (عين تموشنت) بألميريا الإسبانية و هو الخط الذي تم إنجازه سنة 2011.



و بخصوص الشراكة التي تجمع الجزائر بإسبانيا في مجال تصدير الغاز أوضح وزير الطاقة أنها "تسير بشكل جيد مبني على إحترام يحترم كل البنود المتفق عليها في دفتر الشروط و تجري في أحسن الظروف و العقود تتجدد بصفة عادية و لايوجد أي إشكال في ذات الخصوص".



و أختتم وزير الطاقة زيارة العمل و التفقد التي قادته لولاية عين تموشنت بلقاء بمقر الولاية جمعه بالمسؤولين المحليين و ممثلين عن المجتمع المدني أشار من خلاله السيد قيطوني أن " الدولة الجزائرية قد بذلت جهودا معتبرة لإيصال الكهرباء إلى كل ربوع الوطن حيث بلغت نسبة التغطية مع نهاية السنة المنصرمة2018 حوالي 99 بالمائة و سجل القطاع تطورا كبيرا في مجال التوزيع العمومي للغاز حيث إرتفعت النسبة الوطنية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل من 30بالمائة سنة 2000 إلى أكثر من 60 بالمائة حاليا مما يجعل بلادنا في المراتب الأولى في هذا المجال".



وأضاف وزير الطاقة خلال ذات اللقاء أن "بلادنا تعرف نموا مستمرا و تطورا ملحوظا في كل المجالات تجعلنا نتفاءل خيرا بمستقبل البلاد ".