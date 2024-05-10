تعيين أعضاء مستقلين بمجالس إدارة بنوك عمومية قريبا

تعتزم وزارة المالية تعيين أعضاء مستقلين على مستوى مجالس إدارة ست بنوك عمومية، من خلال إطلاق دعوة للترشح عبر موقعها الإلكتروني اعتبارا من 12 ماي الجاري.

ويتعلق الأمر، حسب ما جاء في بيان لوزارة المالية، بكل من بنك التنمية المحلية، والقرض الشعبي الجزائري، وبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وبنك الجزائر الخارجي، وكذا البنك الوطني الجزائري.

وكانت وزارة المالية قد قامت بتعيين عضوين مستقلين على مستوى مجلس إدارة كل بنك من هذه البنوك، خلال الجمعية العامة التي نظرت في حسابات السنة المالية 2020، في شهر جوان من سنة 2021، وذلك بعد "عملية انتقاء شفافة وموضوعية، تهدف إلى مواكبة معايير الحوكمة الرشيدة التي تعد جزءا من الإصلاح المصرفي والمالي".

وتأتي هذه العملية الجديدة في نهاية عهدة الأعضاء المستقلين والتي تحدد مدتها بثلاث سنوات، بعد تقييم مساهمتهم في أعمال مجالس إدارة البنوك العمومية، وفقا للوزارة التي أوضحت بأن "التعيين الرسمي للمرشحين الجدد الذين سيتم اختيارهم خلال عملية الانتقاء هذه، سيتم في الجمعيات العامة للبنوك العمومية، التي ستعقد قبل تاريخ نهاية جوان المقبل".

وستتم عملية اختيار الأعضاء من قبل "لجنة مكونة من شخصيات تنتمي إلى المجال الأكاديمي، تتمتع بسلطة معنوية وكفاءات معترف بها في المجالات الاقتصادية، والقانونية والمالية، إضافة إلى إطارات من وزارة المالية".

وتابع ذات المصدر أن هذا الإجراء يتمحور حول دعوة للترشح "على أساس إطار مرجعي دقيق يتماشى مع المعايير المطبقة على المستوى الدولي، وكذلك على تجارب البلدان التي تكون اقتصاداتها تشبه الاقتصاد الجزائري، بناء على معايير الكفاءة والاستقامة وغياب تضارب المصالح".