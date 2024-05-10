أسعار النفط تواصل الارتفاع

تواصل أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من مؤشرات على زيادة الطلب وعدم التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة.

وتتجه أسعار الخام إلى تحقيق مكسب أسبوعي بعد أن أشارت بيانات صدرت هذا الأسبوع عن الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للخام في العالم، إلى زيادة الطلب واستمرار عدم اليقين بشأن حرب غزة؛ ما دعم الأسعار.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس على ارتفاع، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي وسط مؤشرات بزيادة الطلب. وانخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الأسبوع الماضي، بمقدار 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، وهو ما يزيد على توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل؛ إذ يأتي تراجع المخزونات مع زيادة نشاط المصافي بمقدار 307 آلاف برميل يوميا في هذه المدة.

وبحلول الساعة 06:18 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جوبلية ، بنسبة 0.72%، لتصل إلى 84.48 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم جوان 2024، بنسبة 0.81%، لتصل إلى 79.90 دولارا للبرميل، وفق الأرقام التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويتجه الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%، و2.2% على التوالي.