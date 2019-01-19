دعا الاتحاد التونسي للشغل، اليوم السبت، 19 يناير ، إلى إضراب وطني جديد للضغط على الحكومة التونسية لرفع أجور مئات آلاف الموظفين‬.

وأكد الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، قررت تنفيذ إضراب عام بالوظيفة العمومية والقطاع العام، يومي الأربعاء والخميس 20 و21 فبراير المقبل، وذلك وفقا لشبكة "نسمة" التونسية.

بدوره، قال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الوطنية بمدينة الحمامات، إن ''المنظمة أدرى بمصلحة البلاد، وهي التي تدافع عن سيادتها وعن جميع التونسيين بمختلف أصنافهم، الشغالين والعاطلين عن العمل وجميع الفئات الأخرى''.

وبين، أن "الاتحاد التونسي للشغل سيواصل دفاعه عن منظوريه من أجل تحسين مقدرتهم الشرائية وضمان مستوى عيش كريم للتونسيين". كما أكد أن الموظفين هم من يدفعون 75 بالمائة من نسبة الجباية في تونس، في وقت ترتفع فيه نسبة التهرب الضريبي والتهريب.

وشن الاتحاد التونسي للشغل، يوم الخميس الماضي، إضرابا عاما شلت خلاله حركة النقل الجوي والبحري والبري وتوقفت أغلب الخدمات وتظاهر الآلاف في شوارع العاصمة تونس وعدة مدن.