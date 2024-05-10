مندوب الكيان يمزق ميثاق الأمم المتحدة

مزّق مندوب الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، ميثاق الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة لمناقشة مشروع قرار يدعو لمنح عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يمزق ميثاق الأمم المتحدة خلال اجتماع لمناقشة مشروع قرار يدعو لتوسيع امتيازات فلسطين كـ"دولة مراقب" #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/H47dlQFdTw — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) May 10, 2024

ووجّه مندوب الكيان الصهيوني في كلمته، اتهامات لاذعة لأنصار القضية الفلسطينية، زاعماً أن التصويت لصالح قيام دولة فلسطين يعني "العودة للنازية".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت، الجمعة، بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية.