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العالم

مندوب الكيان يمزق ميثاق الأمم المتحدة

10 ماي 2024 ()

38serv

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مزّق مندوب الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، ميثاق الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة لمناقشة مشروع قرار يدعو لمنح عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

ووجّه مندوب الكيان الصهيوني في كلمته، اتهامات لاذعة لأنصار القضية الفلسطينية، زاعماً أن التصويت لصالح قيام دولة فلسطين يعني "العودة للنازية".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت، الجمعة، بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية.

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