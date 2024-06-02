هذا ما قصده بيتكوفيتش بتصريحاته عن بلايلي

أكد سعيد فلاك، المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن تصريحات الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بخصوص لاعب مولودية الجزائر، يوسف بلايلي قد تم تأويلها بطريقة خاطئة.

وأشار فلاك لدى نزوله ضيفا على برنامج في التسعين للتلفزيون الجزائري بأنه أدرك منذ البداية بأن تصريحات الناخب الوطني بخصوص بلايلي ستثير ضجة وعليه توجه إليه مباشرة بعد نهاية الندوة الصحفية بالسؤال حولها "قلت له ماذا كنت تقصد بكلامك عن بلايلي؟، حتما ستثير ضجة بهذه التصريحات" وهنا رد بيتكوفيتش "لم أقل أنه غير منضبط بررت قرار استبعاده بكونه معاقب من طرف الفيفا"

وشدد فلاك بأن الناخب الوطني لا يتقن الفرنسية وبأن المصطلحات تختلف معانيها من بلد لآخر وهو ما ساهم في هذا التأويل الخاطئ حسبه وأضاف بأن بيتكوفتيش كان يتابع لاعبي البطولة المحلية ومنهم بلايلي وتأخر في نشر القائمة بعد أن فصل في اختيار 22 لاعبا وبقي 2 إلى 3 لاعبين محليين انتظر لغاية الجولة الأخيرة قبل الحسم والإعلان عن القائمة.

وأشار فلاك بأن بيتكوفيتش مقتنع بإمكانات وموهبة هداف مولودية الجزائر لكنه يرى بأنه يملك خيارات أفضل في منصبه وتابع "بيتكوفيتش مقتنع بأن بلايلي لاعب موهوب لكنه على غرار الناخب السابق يرى بأنه يملك لاعبين مميزين في منصبه وهو لم يقصد أبدا بأنه لاعب غير منضبط وإنما كان يقصد بأن لديه مشكل انضباط بسبب قرار "الفيفا" بمعاقبته بسبب قضيته مع الأهلي السعودي، بيتكوفيتش يتابع ويقرأ الجرائد ويتواصل مع الاتحاد ويسأل كل اللاعبين وقبل كل هذا فإن ادراج بلايلي في القائمة الموسعة دليل بأنه ضمن حساباته"