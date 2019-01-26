أعلن المنتج، محمد كروان، عن إطلاق مسابقة "نجم مغاربي"، التي ستكون الأولى من نوعها على مستوى المغرب العربي، لاكتشاف مواهب الغناء والطرب.

وأوضح كروان أن المسابقة التي ستبث في برنامج تلفزيوني خاص على قناة "كروان"، ستعطي فرصة للشباب من دول المغرب العربي، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، لإبراز مواهبهم في الغناء باللهجة المغاربية، وتكون وسيلة لصقل أصوات هؤلاء الشباب.

وأشار إلى أن اللجنة المشرفة على انتقاء المواهب ستضم عددا من الشخصيات، سيكون أبرزها الفنان التونسي الشهير لطفي بوشناق.

كما يمكن للراغبين في المشاركة بالمسابقة تسجيل أسمائهم عبر الموقع الرسمي للبرنامج على الأنترنت، أو عبر تطبيق مخصص للهواتف والأجهزة الذكية.