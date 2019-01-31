أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 28 شخصا مشتبها فيه متورطين في عدّة قضايا تتمحور حول الحيازة والمتاجرة في المخدرات، من نوع القنب الهندي وكذا المؤثرات العقلية.

المشتبه فيه الأول أوقفته مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، استنادا لمعلومة أمنية مفادها وجود شخص مشتبه فيه يتاجر في المخدرات وكذا المؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء قطاع الاختصاص، ليتمّ توقيفه وتفتيش منزله، حيث تم حجز 33 غراما من القنب الهندي، 53 مؤثرا عقليا وسلاحين أبيضين محظورين.



كما عالجت مصالح أمن المقاطعة الإدارية للشراڤة، قضية تكوين جمعية أشرار، تمّ على إثرها توقيف شخصين مشتبه فيهما كانا يتاجران في المؤثرات العقلية بإحدى المناطق الصناعية بقطاع الاختصاص، ضبط بحوزتهما 60 مؤثرا عقلي ومبلغ مالي قدره مليون سنتيم.



من جانبها أوقفت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبوزريعة 25 شخصا مشتبها فيه في قضايا مختلفة أهمّها الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، السرقة الموصوفة، تكوين جمعية أشرار، حيازة أسلحة بيضاء وسرقة توابع مركبات. وتمّ عرض ملفات المشتبه فيهم في مختلف القضايا على الجهات القضائية للنظر فيها.



.. وحجز 30 كلغ من الكيف وتوقيف شخصين في تيبازة

حجزت كتيبة الدرك الوطني بشرشال في تيبازة، ليلة أول أمس، 30 كلغ من القنب الهندي قام تاجرا مخدرات بإخفائها بأحد شواطئ بلدية شرشال.

وأفاد مصدر “الخبر” أن الشخصين اللذين تم توقيفهما كانا يحاولان تهريب هذه الكمية من المخدرات المقدرة قيمتها بـ30 كلغ بغرض المتاجرة فيها، حيث لفظتها أمواج البحر بأحد الشواطئ الغربية لبلدية شرشال بالمكان المسمى الكاليتوس، ليسارع هذان الشخصان المسبوقان قضائيا في قضايا المتاجرة إلى إخفائها داخل إحدى المزارع المجاورة للشاطئ.



وبعد عمل استعلاماتي تمكن مححقو فرقة الدرك الوطني بشرشال من توقيف المشبه بهما والكشف عن مخبأ المخدرات بعد الاستعانة بالفرقة السينو- تقنية للكلاب المدربة. وتم أمس، تقديم المتورطين أمام وكيل الجهورية لدى محكمة شرشال، بتهمة حيازة المخدرات بغرض المتاجرة.



.. والقبض على شاب بحوزته المخدرات في جيجل

أوقفت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية جيجل شابا يبلغ من العمر 28 سنة بتهمة الحصول والشراء قصد البيع للمخدرات، بعد أن عثر بحوزته على أربع صفائح من المخدرات تزن قرابة 400 غرام.



وحسب خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فإن هذه العملية جاءت على إثر معلومات وردت إلى الفرقة المذكورة مفادها قيام أحد الأشخاص بجلب المخدرات من إحدى الولايات الشرقية للبلاد، مستعملا في تنقلاته حافلات نقل المسافرين قبل إعادة ترويجها بالمنطقة، وبعد التحريات تم التوصل إلى تحديد هويته ورصد تحركاته، قبل توقيفه على متن حافلة كانت متجهة نحو مدينة جيجل، حيث ضبطت بحوزته تلك الكمية من المخدرات، المتهم أحيل على العدالة، حيث صدر في حقه أمر بإيداعه الحبس المؤقت.



.. ومروجو الكيف بوهران في قبضة الأمن

ألقت مصالح أمن دائرة عين الترك بوهران، أول أمس، القبض على مروج مخدرات وبحوزته كمية من الكيف المعالج في حين لاذ شريكه بالفرار والبحث جار عنه. وفي اليوم ذاته أوقفت مروجا آخر في حي فوضوي وبحوزته 150 قرص مخدر من النوع الشائع بين المدمنين باسم “الصاروخ”، وسيتم تقديم الموقوفين أمام العدالة بعد استكمال الإجراءات القضائية ضدهم.



.. ومصادرة قرابة 62 كلغ من الكيف المعالج سنة 2018 بميلة

كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة المقدم قرنوق عبد الوهاب، عن ارتفاع محسوس للإجرام العادي وزيادة في مجال الإجرام المنظم بما يستدعي رفع مستوى اليقظة والتحسيس لمواجهة لظاهرة. جاء ذلك لدى عرضه للحصيلة السنوية لوحدات مجموعة الدرك الوطني عبر إقليم الولاية خلال سنة 2018.



وأبرز ما جاء في الحصيلة معالجة 10 قضايا تتعلق بالجرائم إلكترونية كنشر صور للضحايا فيها أو تهديدهم بنشرها مع المساس بأنظمة المعطيات الموجودة، أما في مجال المخدرات فقد تم حجز قرابة 62 كلغ من الكيف المعالج و1226 قرص مهلوس مع 25110 قارورة مشروبات كحولية أودع خلالها 13 شخصا الحبس.



كما عولجت 88 جناية و12228 جنحة في قضايا مختلفة، في مجال الإجرام المنظم سجلت قضيتا تزوير، وتوقيف 20 شخصا في مجل الهجرة غير الشرعية من جنسيات مختلفة، بالإضافة لحجز 15 بندقية صيد و6783 خرطوشة، وأكثر من 11 كغ من البارود وفوق كيلوغرامين من الفوسفات وأربعة قناطر من الأسلاك النحاسية. فضلا عن حجز 5 قطع نقدية برونزية وتوقيف 3 أشخاص بتهمة تهريب القطع الأثرية.



وفي مجال أمن الطرقات سجل 144 حادث مرور أسفر عن قتل 48 شخصا، وهو رقم يؤكد تراجع عدد الحوادث مقارنة بسنوات سابقة.



.. و55 كلغ من المخدرات في تلمسان

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان بإيداع متهم وشريكه الحبس الاحتياطي، على خلفية الاتهام بحيازة وترويج مؤثرات عقلية ضبطت بحوزة المتهمين عند تفتيش سيارتهما على محور الطريق السيار شرق غرب قريبا من مدينة تلمسان، وقدرت الكمية المحجوزة بأكثر من ألف وحدة من أقراص الأيكستا، كان يخبئها المتهم تحت مقعده في المركبة التي كان يقودها. وينحدر المتهمان من مدينة قسنطينة شرقي الجزائر ويشتغل أحدهما ضابطا في الجيش برتبة نقيب، بينما شريكه مغترب مقيم بفرنسا، كما تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات من حجز كمية من السموم المهربة من البلد المجاور قدرت بــ55 كلغ بضواحي بلدية سيدي الجيلالي، 60 كلم جنوبي مقر الولاية تلمسان، حيث تم توقيف ثلاثة متهمين متورطين في القضية مع حجز مركبتين سياحيتين ومصادرة مبلغ مالي بقيمة 2,8 مليون دينار يشتبه أنها من عائدات الاتجار في هذه السموم ليتم تقديم أطراف القضية أمام السلطات القضائية بمحكمة سبدو حيث صدر في حقهم الأمر بالإيداع.