فتح تحقيق في حادثة انهيار منزل ببوسعادة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، بفتح تحقيق ابتدائي في حادثة انهيار منزل بشارع عمر إدريس، الذي أسفر عن وفاة امرأة وإصابة زوجها وولديها بجروح.

وجاء في بيان لنيابة الجمهورية لمجلس قضاء المسيلة: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة الرأي العام، أنه بتاريخ: 07/ 05 / 2024 وعلى إثر انهيار منزل بشارع عمر إدريس، حي الهضبة ببلدية بوسعادة والذي أسفر عن وفاة امرأة وإصابة زوجها وولديها بجروح وذلك تزامنا مع قيام جارهم بأشغال حفر".

وتنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة -يضيف البيان- إلى مكان الحادث الأليم رفقة عناصر الضبطية القضائية المختصة إقليميا وبعد إجراء المعاينات اللازمة أمر بفتح تحقيق ابتدائي معمق للوقوف على ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤولية الجزائية بدقة للمتسببين في ذلك.