الصهاينة يعترفون..

تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد قوات الاحتلال الصهيوني المتوغلة في قطاع غزة خسائر كبيرة، وذلك بتنفيذها عملياتٍ استهدفت جنوده وآلياته، خصوصاً شمالي القطاع، لليوم الـ 235 من ملحمة "طوفان الأقصى" المستمرة، و"جيش" الاحتلال يقرّ بإصاباتٍ في صفوف جنوده.

كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في بيانٍ مقتضب، تمكّن مجاهديها من تفجير منزلٍ مفخخٍ مسبقاً في قوةٍ صهيونية خاصة في مخيم الشعوت جنوبي مدينة رفح، مؤكّدةً إيقاع أفرادها بين قتيلٍ وجريح، كما أعلنت عن "قصفها قوات العدو المتمركزة جنوب مخيم يبنا في مدينة رفح بقذائف الهاون".

وتبنّت كتائب القسّام استهداف دبابة "ميركافا" وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ودك تحشدات الاحتلال بقذائف الهاون في محاور القتال الشمالية.

ونشرت "القسّام" مقطع فيديو يُظهر مجاهديها وهم يدكون مباني يتحصن داخلها جنود الاحتلال، كما نادى أحد المجاهدين متوجهاً إلى جنود الاحتلال بالقول إنّ "جباليا حرام عليكم".

كما نشرت مقطع فيديو يظهر استهداف مجاهديها تحشدات العدو في محاور التقدم بالمنطقة الوسطى بقذائف الهاون وصواريخ "رجوم".

وعرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من حمم "الهاون" التي دكت بها آليات الاحتلال وجنوده في محور التقدم شرقي مخيم جباليا.

وأكدت سرايا القدس قصفها بالاشتراك مع مجاهدي القسام بقذائف الهاون النظامي جنود وآليات العدو شمالي جباليا.

كما أعلنت عن إسقاطها طائرة كواد كابتر صهيونية من نوع "مافيك برو" والسيطرة عليها في سماء مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من قصفها تموضعاً لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط مستشفى الصداقة التر

وفي بيان آخر قالت سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" جنود و آليات العدو المتوغلة محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح.

من جانبها، دكت كتائب المجاهدين قوات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم"، جنوب مدينة غزة، بصواريخ قصيرة المدى، كما استهدف مجاهدوها موقع كتيبة "أميتاي" الصهيوني شرقي رفح برشقة صاروخية.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى أيضاً قصفها القوات الصهيونية المتمركزة على محور "نتساريم" برشقة صاروخية قصيرة المدى، على دفعتين خلال يوم واحد.

من جهة أخرى، اعترفت وسائل إعلام صهيونية، مساء اليوم، أن جنود صهاينة دخلوا عيادة في رفح وانفجرت عبوة، وهناك 3 قتلى في صفوف القوات و4 جرحى بحالة صعبة.

وأفاد موقع حدشوت بزمان العبري بمقتل 3 جنود صهاينة وإصابة 10 آخرين 3 من بينهم في حالة خطيرة .

وبحسب الموقع " "يقدر ان هناك جندي مفقود، مشيرا إلى أن الحدثين وقعا في منزل مفخخ وتفجير نفق.

في المقابل أفاد موقع حدشوت حموت العبري، بمقتل 3 جنود على الأقل وإصابة 10 منهم 5 بجروح خطيرة في تفجير مبنى تحصنت به قوات في رفح.

وأظهرت مقاطع فيديو، طائرات صهيونية تنقل قتلى وجرحى من جنود الاحتلال إلى مستشفيات بالداخل المحتل بعد استهدافهم من المقاومة بغزة.