جريمة قتل بالوادي (فيديو)

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدبيلة بولاية الوادي من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال سلاح ناري.

العملية تمت بعد تلقي مكالمة هاتفية من العيادة متعددة الخدمات ببلدية المقرن بخصوص استقبال مصالحها لجثة من جنس ذكر مصابة بطلق ناري على مستوى الصدر.

على الفور تم التنقل إلى عين المكان والقيام بالمعاينات اللازمة في مكان العثور على جثة الضحية التي نقلت من طرف أحد مستعملي الطريق إلى العيادة الطبية المتعددة الخدمات ببلدية المقرن.

وبعد فتح التحقيق والقيام بالمعاينات اللازمة، واستغلال الوسائل العلمية والتقنية، أسفر التحقيق والتحريات وسماع الشهود، أن القضية تتعلق بمناوشات كلامية وقعت بين الجاني المسلح ببندقية صيد ومرافقه والضحية الذي كان على متن مركبة رفقة أحد أقاربه بخصوص بيع الخمور والحبوب المهلوسة لشباب الحي، وانتهت هاته المناوشات بإطلاق عيارات نارية من طرف الجاني على الضحية أردته قتيلا.

وأسفرت سلسلة التحقيقات المعمقة على تحديد هوية مرافق الجاني والوصول إلى المركبة التي وقعت فيها الجريمة واستغلالها من طرف الشرطة التقنية بالمجموعة برفع الآثار والقرائن الدالة المختلفة.

وفي أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة، تم التوصل إلى هوية الجاني وتحديد مكان تردده، بتنشيط عنصر الاستعلامات، مع توقيفه بطريقة احترافية، بالرغم من محاولته مغادرة التراب الوطني.

فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الجاني ومرافقه أمام الجهات القضائية المختصة.