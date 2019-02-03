توفيت جوزيت أودان، أرملة موريس أودان، التي كرست 61 سنة من عمرها للبحث عن حقيقة اغتيال زوجها، أمس السبت بباريس عن عمر يناهز 87 سنة، حسبما أعلنته جريدة لومانيتي (L'Humanité). و قد عاشت هذه السيدة الشجاعة و الصبورة و المناضلة ضد الاستعمار، كل هذا الوقت الى أن يتنقل الرئيس ايمانيول ماكرون إلى منزلها شهر سبتمبر الماضي ليطلعها بالاعتراف الرسمي لاغتيال موريس من طرف الجيش الفرنسي مشيرا إلى أهمية " التعريف بهذه القضية بشجاعة و بوضوح".

كما اعترف رسميا بأن فرنسا أسست "لنظام" يلجأ إلى "التعذيب" إبان حرب التحرير الوطنية من خلال اللجوء إلى " تعذيب" الجزائريين و كل الأشخاص الذين يدعمون استقلال الجزائر.

و اعتبرت أرملة أودان أن هذا التصريح من رئيس فرنسي يعتبر انتصارا سياسيا حتى و ان جاء بعد 61 سنة.

اضطربت حياة جوزيت يوم 11 يونيو 1957 عندما كان سنها 25 حينما تم إيقاف زوجها من طرف الجيش الاستعماري ليكون في تعداد المفقودين من بعد.

و بالنسبة لنضالهما من أجل القضية الجزائرية, شرحت جوزيت أودان أن الزوج كان واعيا بالأخطار التي سيواجهانها مضيفة أن موريس و هي كانا ناقمين من المستعمر.

كما قالت " لم نكن نتحمل رؤية الأطفال و هم يلمعون الأحذية في الشوارع عوض الذهاب الى المدرسة".

و يذكر أن قضية اغتيال موريس أودان طرأت من جديد عندما أفشى النائب سيدريك فيلاني, القريب من الرئيس ماكرون و من أسرة أودان سرا لايمانويل ماكرون الذي أخبره بأن الجيش الفرنسي هو من اغتال في يونيو 1957 أستاذ الرياضيات و المناضل من أجل استقلال الجزائر.

في فيفري 2018، أعادت شهادة لمجند فرنسي يعتقد أنه قام بدفن جثة موريس أودان، بعث المطالبة بالحقيقة حول هذه الجريمة التي تعود ل 61 سنة مضت".

و قال هذا الجندي "أعتقد أنني قمت بدفن جثة موريس اودان" حيث اكد هذا الشاهد وحشية الجيش الفرنسي إزاء الجزائريين خلال حرب التحرير و الذي فضل عدم الافصاح عن هويته و أنه في خدمة عائلة أودان.

كما صرح ان الاحداث جرت في مزرعة بمنطقة الفندوق (خميس الخشنة حاليا) حيث كانت توجد داخل كوخ مغلق "جثتان ملفوفتان بلحافين و مخبأتان تحت التبن"