اتهم الصحفي عبدو سمار جهات مجهولة بتهديد زوجته وحرق سيارتها بالعاصمة على خلفية ملفات الفساد التي كشفها.

وحسب ما روى سمار في شريط فيديو نشره على موقع "algerie part"، فإن زوجته تلقت تهديدات من شخص مجهول أمس أمام مقر عملها، ليقوم بعدها اليوم الأربعاء بحرق سيارتها بمنطقة وادي الرمان بالعاصمة عندما كانت بصدد الذهاب لاسترجاع أولادها.

واعتبر الصحفي المقيم حاليا بفرنسا ما تعرضت له زوجته اليوم بمثابة تهديد له بسبب ملفات الفساد التي يكشف عليها.