أكد نادي مانشستر سيتي الانجليزي سيطرته على كرة القدم الانجليزية بعدما توج اليوم السبت بكأس انجلترا على حساب واتفورد بنتيجة عريضة 6-0.

وسجل أهداف اللقاء الذي احتضنه ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن كل من سيلفا (26)، ستيرلينغ (38، 81، 87)، دي بروين (61) وجيسوس (68).

وبهذا التتويج يضيف السيتي لقب الكأس إلى البطولة وكأس الرابطة وهي الألقاب التي تتنافس عليها الأندية الانجليزية كل موسم.

كما سبق لأشبال غوارديولا الفوز بلقب كأس السوبر على حساب تشيلسي في بداية الموسم الحالي.

وشارك الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا وقدم مردودا مقبولا، قبل أن يترك مكانه للبلجيكي دي بروين في الدقيقة 55 من اللقاء.