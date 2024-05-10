شبيبة القبائل تتوج بكأس الرابطة

توج نادي شبيبة القبائل بكأس الرابطة المحترفة لكرة القدم بعدما فاز على نظيره وفاق سطيف بضربات الترجيح (3-0)، مساء اليوم، على ملعب سالم مبروكي في مدينة الرويبة، شرق الجزائر العاصمة.

ورغم أن المنافسة خصصت لصنف الرديف، منذ الموسم الماضي، إلا أن الملعب شهد توافد جمهور لا بأس به من الطرفين والذين استمتعوا بعروض قوية قدمها شبان الفريقين.

وأتيحت عدة فرص للاعبي الفريقين غير أن افتتاح باب التسجيل تأخر إلى الدقيقة 82 عندما سجل مدافع الشبيبة هدفا ضد مرماه لصالح الوفاق، ومباشرة بعد ذلك عدل بوط (د84) لـ"الكناري" لتنتهي الـ90 دقيقة بالتعادل الإيجابي.

وتواصلت الإثارة في الأشواط الإضافية حيث منح بركان التقدم للشبيبة في الدقيقة 91، غير أن "النسر الأسود" عدل بعدها بمقصية رائعة لعويسي في الدقيقة 95.

وبعد نهاية الـ120 دقيقة بالتعادل هدفين في كل شبكة اتجه الفريقان إلى ضربات الترجيح التي شهدت تألقا لافتا لحارس شبيبة القبائل بعدما صد 3 ركلات مسددة من لاعبي الوفاق، ليعلن الحكم تتويج "الكناري" باللقب ويخلف بذلك مولودية الجزائر التي تحصلت على الكأس الموسم الماضي بعد الفوز على شباب بلوزداد بضربات الجزاء.