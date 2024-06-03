مجمع سوناطراك يحتفل بتتويج مولودية الجزائر

نظم مجمع سوناطراك، اليوم، حفل على شرف فريق مولودية الجزائر بعد تتويجه بلقب البطولة المحترفة الجزائرية 2023-2024، وذلك بحضور اللاعبين والطاقم الفني والطبي للفريق إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي وكذا مسؤولين وإطارات من مجمع سوناطراك.

المناسبة كانت فرصة للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي لتقديم تهانيه للفريق وكل الطاقم بهذا الإنجاز الذي استطاعت من خلاله المولودية التتويج بلقب البطولة قبل أربع جولات كاملة من نهاية الموسم الكروي ليحقق لقب البطولة الثامن في تاريخه.

الرئيس المدير العام ذكر كذلك أنّ سوناطراك وبوصفها مؤسسة مواطنة فإنّ دعمها للرياضة لم يقتصر فقط على مولودية الجزائر وإنّما تعدى ذلك ليشمل دعم عديد الفرق الرياضية ورياضيي النخبة بما في ذلك الرياضيين من ذوي الهمم العالية.

تنظيم هذا الحفل أرادته سوناطراك أن يكون محطة تشجيعية لفريق مولودية الجزائر ليواصل في حصد التتويجات والألقاب من أجل إسعاد جماهيره الواسعة وتشريف ماضيه العريق، كما تجسد هذه المناسبة مسعى مجمع سوناطراك لخدمة الرياضة الجزائرية.