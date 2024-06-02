آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

بن زيمة في وهران (فيديو)

2 جوان 2024 ()

38serv

+ -

قام مساء اليوم الأحد، كريم بن زيمة بزيارة للمعلم الأثري جبل مرجاجو ومولى عبد القادر ومسجد الطلبة برفقة المرشد السياحي اورابح ماسينيسا.

واستمتع بن زيمة بأخذ صور مع المعجبين عندما كان يزور كنيسة العذراء والحصن الإسباني.

توجه فيما بعد نحو المسجد القطب عبد الحميد بن باديس.

 

 

كما قام النجم العالمي كريم بن زيمة بزيارة إلى ملعب ميلود هدفي، أين التقي بلاعبي مولودية وهران.

 

 

وفيما قدم والي وهران، لبن زيمة برنوسا جزائريا أصيلا كهدية بمناسبة زيارته للجزائر.

ومن جانبه عبّر بن زيمة عن سعادته الكبيرة بزيارته الأولى للجزائر، ولمدينة وهران، كما أشاد بحفاوة الاستقبال الذي حظي به من طرف والي ولاية وهران.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أهم قرارات مجلس الوزراء

    3695 قراءة
  • 3

    استطلاع داخلي يصيب قيادة الجيش الصهيوني بالصدمة

    3413 قراءة
  • 4

    دولة تحظر ارتداء الكوفية في امتحان البكالوريا

    3069 قراءة
  • 5

    هذا ما سيناقشه مجلس الوزراء اليوم

    2433 قراءة