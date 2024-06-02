بن زيمة في وهران (فيديو)

قام مساء اليوم الأحد، كريم بن زيمة بزيارة للمعلم الأثري جبل مرجاجو ومولى عبد القادر ومسجد الطلبة برفقة المرشد السياحي اورابح ماسينيسا.

واستمتع بن زيمة بأخذ صور مع المعجبين عندما كان يزور كنيسة العذراء والحصن الإسباني.

توجه فيما بعد نحو المسجد القطب عبد الحميد بن باديس.

كما قام النجم العالمي كريم بن زيمة بزيارة إلى ملعب ميلود هدفي، أين التقي بلاعبي مولودية وهران.

وفيما قدم والي وهران، لبن زيمة برنوسا جزائريا أصيلا كهدية بمناسبة زيارته للجزائر.

ومن جانبه عبّر بن زيمة عن سعادته الكبيرة بزيارته الأولى للجزائر، ولمدينة وهران، كما أشاد بحفاوة الاستقبال الذي حظي به من طرف والي ولاية وهران.