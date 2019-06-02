أفادت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية "نفطال"، اليوم الأحد، أن توزيع المنتجات النفطية سيكون مضمونا خلال عيد الفطر عبر كامل محطات الخدمات ونقاط البيع التابعة لها عبر التراب الوطني.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه "خلال عيد الفطر وعلى غرار الأيام الأخرى، توزيع المنتجات النفطية سيكون مضمونا عبر جميع شبكة محطات الخدمات ونقاط البيع التابعة لنفطال في النهار وكذا في اليل (24 سا/24 سا) عبر التراب الوطني".

ويتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.